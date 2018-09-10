تنظم اللجنة النقابية للعاملين بنقابة الصحفيين، حفل تأبين وعزاء للراحل رضا حسين الموظف بالنقابة، في الرابعة والنصف مساء اليوم.

وتوفي رضا حسين الخميس الماضي بشكل مفاجئ، وأثارت وفاته جدلا حول مشاحنات نشبت بينه وبين مدير النقابة قبل وفاته بيوم.