صورة من إحدي الحملات التوعوية عن الإيدز في مصر.. "صورة أرشيفية"

أكد الدكتور وليد كمال، مدير البرنامج الوطني لمكافحة فيروس "الإيدز" بوزارة الصحة والسكان، أن هناك 24 مركزًا تقدم خدمات المشورة والفحص الاختياري لفيروس "الإيدز" في 18 محافظة من محافظات الجمهورية.

وأضاف "كمال"، في كلمة له على هامش مؤتمر نظمه برنامج الأمم المتحدة للمكافحة الإيدز اليوم، أنه يتم توفير فحوصات المتابعة الدورية لجميع المصابين بجميع المحافظات مثل الحمل الفيروسي "PCR" والعد المناعي "CD4" من خلال 14 مركزًا للرعاية الإكلينيكية والمتابعة ومركز خاص باللاجئين.

وتابع مدير البرنامج: "تم التوسع في توفير خدمة الفحص في عدد من المرافق التي تقدم خدمات صحية ذات صلة، مثل مستشفيات الحميات ومستشفيات الصدر والدرن ومراكز تأهيل المخدرات وبعض مراكز الرعاية الأساسية ورعاية الحوامل وغيرها".