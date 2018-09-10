قال الفنان يوسف إسماعيل مدير فرقة المسرح القومي، إن الفرقة تجري حاليا البروفات النهائية للعرض المسرحي الجديد "المعجنة"، من إنتاج فرقة المسرح القومي، تأليف سامح مهران، وإخراج أحمد رجب، ومن المقرر افتتاحه خلال شهر أكتوبر القادم.

وأضاف إسماعيل، أن تجربة عرض "المعجنة" تتميز بأنها مزج ما بين نص لكاتب كبير هو سامح مهران، ورؤية شابة للمخرج الموهوب أحمد رجب، في إطار توجه البيت الفني للمسرح لدعم لمخرجين المحترفين من الشباب.

"المعجنة"، تأليف سامح مهران، بطولة ناصر شاهين، إيمان رجائي، هايدي عبدالخالق، مروان عزب، محمد العزيزي، أسماء عمر، مريم، أشعار طارق علي، موسيقى و ألحان أحمد حمدي رؤوف، إضاءة وديكور وأزياء صبحي السيد، استعراضات ميزو، إخراج أحمد رجب.