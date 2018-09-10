ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن أسعار المشروبات الكحولية والدخان والمكيفات ارتفعت بنسبة 0.5%، خلال شهر أغسطس الماضي مقارنة بأسعارها في شهر يوليو السابق عليه.

وأضاف الجهاز، في تقرير صادر اليوم، أن أسعار السجائر سجلت زيادة بلغت نسبتها 0.6%، بينما سجلت أسعار الملابس انخفاضًا طفيفًا بلغت نسبته 0.3%، والملابس الجاهزة 0.8% في الوقت الذي سجلت فيه أسعار الأحذية زيادة بلغت نسبتها نحو 0.9%، وأسعار استهلاك الغاز والبوتجاز بنسبة 5.5 % والأجهزة المنزلية 0.2% والأدوات المنزلية 0.5%، والأثاث والسجاد 0.8%.