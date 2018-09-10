لقى شاب مصرعه، إثر سقوط شجرة عليه، أثناء جلوسه بكورنيش النيل، بمدينة كفر شكر، ونقلت الجثه إلى مستشفى كفر شكر العام، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد أنور حشيش، مأمور مركز شرطة كفر شكر، إشارة من المستشفى بوصول شاب يدعى "محمود. و" 25عاما، بإصابات متعددة.

وجرى إخطار اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، وبالانتقال والمعاينه تبين أنه أثناء جلوس المتوفي بكورنيش النيل، بمدينة كفر شكر، سقطت عليه شجرة مما تسبب في إصابته بنزيف و لقى مصرعه في الحال، ونقلت الجثة للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.

في سياق متصل، دشن عدد كبير من أصدقاء ضحية الحادث، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، للمطالبة بمحاسبة المقصرين الذي تركوا الأشجار أمام مجلس المدينة، دون تقليم لحماية أرواح المواطنين.