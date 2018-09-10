وفد دير الأنبا صموئيل يهدي محافظ المنيا "مصحف"

استقبل اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، اليوم، وفد دير الأنبا صموئيل بمركز العدوه، حيث قدم "الوفد" التهنئة للمحافظ بتوليه مهام عمله الجديد، معربين عن أملهم في أن يلهمه الله التوفيق والسداد، وأن يكون محل ثقة القيادة السياسية.

ضم الوفد القمص باخوم الصموئيلي، وكيل الدير والقمص داوود الصموئيلي وعطا يوسف المحامي، بحضور محمد عبدالفتاح السكرتير العام.

أهدى الوفد محافظ المنيا "مصحفا"، داعين الله عز وجل أن يحفظ مصر وجيشها وشعبها ، وأن يحقق لأهالي المنيا امالهم وطموحاتهم .

وأكد المحافظ أن منهج عمله يستند على ترسيخ مبدأ القانون وتحقيق العدالة بين أبناء المحافظة، فالجميع سواسية أمام القانون و"كلنا لنا حقوق وعلينا واجبات ونعمل جميعا من أجل رفعة الوطن وعزته".