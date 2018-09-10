أكد أحمد أبو الغيط الأمين، العام لجامعة الدول العربية، أن الهدف النهائي للسياسة الأمريكية هو النيل من شرعية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وتقويض التفويض الأممي الممنوح لها، توطئة لتصفية قضية اللاجئين، مشددا علىً ان الدول العربية متنبهة تماماً لهذا الأمر، ولن تسمح بتفكيك الاونروا أو الاستعاضة عنها بكيانات بديلة كما تسعى إلى ذلك إسرائيل والولايات المتحدة خلال الفترة الحالية.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم، بيير كرينبول، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بمقر الجامعة العربية حيث أطلعه الأخير الامين العام على مستجدات الأزمة التي تواجهها الوكالة في أعقاب قرار الولايات المتحدة وقف مساهمتها في تمويلها.

وأوضح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن أبو الغيط عبرّ لكرينبول عن دعمه الكامل لمهمته، مُعرباً عن تقديره الخاص لقيادته للوكالة في هذه الظروف الصعبة، وإصراره على الاستمرار في خدمة الملايين من اللاجئين الفلسطينيين.

وأضاف عفيفي أن الأمين العام استعرض مع مفوض الاونروا سُبل تعويض الإسهامات المالية الأمريكية وسد العجز الذي تُعاني منه الوكالة حرصاً على استمرار عملياتها في المرحلة القادمة، وبخاصة ما يتعلق بالمدارس التي تخدم نحو نصف مليون طفل فلسطيني.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اجتماعًا وزاريًا سيعقد غداً لمناقشة كيفية دعم الاونروا، سياسيًا وماليًا، وذلك على هامش اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري.