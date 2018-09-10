قال اللواء يحيى الكدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إن مقتل 11 إرهابيًا بالعريش، ضربة موجعة ضمن العمليات الاستباقية الناجحة ضد قوى الإرهاب التي كانت تعد لعمليات إرهابية جديدة.

وأضاف "الكدواني"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن العملية الأخيرة تعبر عن يقظة أجهزة الأمن والقوات المسلحة، مؤكدًا أنها تبذل مجهودات كبيرة لإحباط العمليات الإرهابية التي تخطط لها الجماعات الإرهابية والإجرامية على مستوى الجمهورية.

وأكد وكيل الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أن القوات المسلحة ستنجح قريبًا جديدًا في تطهير كل بقعة من بقاع أرض سيناء تمامًا من الإرهاب.