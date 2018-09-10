قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن محطة توليد الكهرباء المزمع إنشاءها في جبل عتاقة، ستكون الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، والرابعة على مستوى العالم كله.

وأوضح "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن توقيع العقود الأخيرة المتعلقة بالمحطة تمت في زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة إلى الصين، مشيرًا إلى أنها ستوفر قدرة بحجم 2400 ميجا وات، بتكلفة 2.6 مليار دولار.

وأكد متحدث "الكهرباء"، أن مشروع محطة توليد جبل عتاقة يتكامل مع رؤية مصر الجديدة في التوسع في مجالات الطاقة المتجددة، وتساهم في إنشاء أول محطة نووية في مصر.