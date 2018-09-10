قال الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة، إنه تلاحظ في الآونة الأخيرة حدوث حساسية شديدة ودخول بعض المرضى في صدمة Anaphylactic shock نتيجة إعطاء المضادات الحيوية، دون عمل اختبار، وهذا الأمر بهذا الشكل غريب وجديد ولم يحدث من قبل.

وأضاف عبيد، في بيان له منذ قليل، أن الأمر الذي دعا نقابة الصيادلة لسرعة التحرك ومخاطبة كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة ونائب الوزير لشؤون الدواء والإدارة المركزية، هو تحريك إدارة اليقظة الدوائية لدراسة هذه الظاهرة وإعداد بيان وعرضه على المجتمع الصيدلي.

وتطالب النقابة بتحليل المادة الخام والكشف عن مصادرها للتأكد من سلامتها ومطابقتها، لا سيما أن هذا الشكل من الحساسية جديد ولم يحدث بهذا الشكل من قبل.

وشدد عبيد على الصيادلة بضرورة الامتناع تماما عن إعطاء حقن السيفتريكسون بجميع مثائلها داخل الصيدليات حتى يتم التأكد من سلامة المستحضر، بالإضافة إلى إبلاغ الأطباء المحيطين بهم بهذا الأمر وحتى إشعار آخر وذلك للضرر الواقع علي العديد من المرضى بسببه.