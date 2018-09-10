خلال فعاليات الدورة الـ25 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي الذي انطلقت فعالياته اليوم الإثنين وتستمر حتى 21 من الشهر الجاري، يقدم المهرجان 5 ورش مسرحية ومحاضرات في مختلف فروع العمل المسرحي على النحو التالي:

1- ورشة الرقص المعاصر، تحت "أدائية السعادة" والتي ستبدأ من 12 سبتمبر حتى 19 سبتمبر ويقدمها المدرب ويلي براجر Willyslaw Albert Prager، تعتمد الورشة على تبادل الممارسات والأساليب الفنية المختلفة بهدف توليد أدوات أدائية تتعلق بعنوان الورشة الرئيسي، وفي كل يوم سينتج المتدربون مواد فنية مختلفة نابعة من اشتغالهم بالصور ومقاطع الفيديو والنصوص والارتجال وإعادة الصياغة.

الورشة متاحة للممثلين، الراقصين، مصممي الحركة، والمخرجين، الذين لديهم استعداد لاختبار معارفهم الفنية والتعرف على ممارسات جديدة في حركة الجسد وتصميم الرقصات كمدخل لتطوير الأدوات المسرحية، وفي نهاية الورشة يُقدم مثالًا في جلسة عامة.

2- ورشة الرقص الدرامي، والتي من المقرر أن تبدأ من 17 سبتمبر حتى 21 سبتمبر ويقدمها المدرب فيرينيك فيهير Ferenc Fehér من المجر، الورشة ستستخدم الخيال مع الجسد المادي لخلق أفكار جديدة للحركة، وتركز في المقام الأول على تنويع الحرفة، والعمل الجماعي، والابتكارات الفردية على مستوى الحركة.

بعد إتمام عمليات الإحماء، سيقوم المتدربين بعمل تجربة مستخدمين عدة عناصر للحركة ومركزين على حركة الحيوانات المختلفة، وفي نهاية العملية، سيخلقوا تصميمًا للرقصات مبنيًا على أفكارهم وارتجالاتهم، حيث تعمل الورشة على التركيز على الجانب الإبداعي لدى الراقصين المحترفين الذين وصلوا إلى مراحل متقدمة.

3- ورشة الكتابة للمسرح، وهي ورشة مخصصة لكتاب المسرح والمؤلفين الناشئين المحتوي، فمن خلال هذه الورشة، ستتعرف علي العناوين المحتملة علي المستوي الفردي والمحلي والعالمي، فضلا عن القيام بعمل الحبكة المسرحية وتحديد الشكل واللغة لمسرحيات يمكن تقديمها في المستقبل يقوم بها المتدربون كواجب منزلي خلال أيام الورشة "Erik altorfer اريك التورفير" الورشة تبدأ من 11 وحتى 17 سبتمبر الجاري.

4- ورشة تمثيل، تحت عنوان "تطوير الشخصية الدرامية"، تبدأ من 11 سبتمبر حتى 16 من نفس الشهر، يقدمها المدرب "جايلز فورمان Giles Foreman"، حيث يأخد المدرب المشاركين معه في الورشة إلى رحلة شاملة لتطوير الشخصية الدرامية والمشهد المسرحي، ووضع أيدي المشاركين على مفاتيح وطرق تحليل الشخصية والوقوف على الحياة الداخلية والخارجية للشخصية المراد تجسيدها، بهدف تقديم أسرار كيفية اللعب بمهارة للممثل، للوصول إلى الصدق التمثيلي.

5- ورشة مامنشانز – Mummenschanz، تبدأ في 11 سبتمبر وتقدمها المدربة "فلوريانا فراسيتوسويسرا"، حيث تهدف الورشة بلغتها المسرحية غير اللفظية فى التطور بعيدًا عن نمط مسرح القناع المعاصر ففرقة مامنشانز لا تروي إلا قصصًا بصرية بلا موسيقى وبلا ديكور، فلا شىء سوى أشياء وأجسام تدور أمام خلفية سوداء مكونة عرض خفيف غير لفظى يمكن للجميع فهمه.