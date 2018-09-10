تعيين جمال شعبان عميدا لمعهد القلب

قررت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تعيين الدكتور جمال شعبان، عميدا للمعهد القومي للقلب، التابع لهيئة المعاهد والمستشفيات التعليمية بالوزارة.

يأتي ذلك بعدما بلغ الدكتور أحمد فتحي عميد المعهد السابق السن القانونية للمعاش.