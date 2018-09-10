قال الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، إن هناك موروث خاطئ يجب تصحيحه وهو الإفراط في استخدام المضادات الحيوية وخاصة للأطفال، موضحًا أن بعض الأطباء يقومون بكتابة مضادات حيوية شديدة المفعول لأطفال دون سن العام ونصف.

وأضاف "عبيد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ، على قناة "TeN": "فيه دكاترة يعني تكتب مضاد حيوي شديد أوي للطفل كأنك عاوز تقتل ناموسة بدبابة"، مؤكدًا في الوقت ذاته أن هناك مضادات حيوية لا يسمح للطبيب بكتابتها للمريض إلا إذا كان هذا المريض محجوزا داخل المستشفى.

وتابع: "هو (بونبوني) بنوزعه على الأطفال!، نعاني من العشوائية في صرف دواء المضاد الحيوي".