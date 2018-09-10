علق الدكتور جهاد الحرازين، القيادي بحركة فتح الفلسطينية على إغلاق واشنطن مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في الولايات المتحدة قائلًا، إن القدس وحق العودة والدولة المستقلة ثوابت ﻻ يمكن المساومة عليها مقابل فتح مكتب أو ممثلية أو مساعدات مالية أو غيرها لأن القضية الفلسطينية غير قابلة للمساومة واﻻبتزاز.

وأضاف، لـ"الوطن" أنه "في ظل قيادة الرئيس أبو مازن ومنظمة التحرير الفلسطينية ستسقط تلك المشاريع اﻻستهدافية التى تريد النيل من القضية الفلسطينية وخاصة ما تقدم عليه وكيلة دولة اﻻحتﻻل الإدارة الأمريكية من خطوات تصعيدية وقرارات مجحفة وعنصرية مخافلة ومناهضة للقانون الدولى ولكافة الأعراف والمواثيق الدولية".

ولفت إلى أن إقدام الإدارة الأمريكية على إغﻻق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بواشنطن تحت ذريعة واهية عدم موافقة القيادة للقدوم إلى المفاوضات، هذا الأمر الذى يثير اﻻستغراب واﻻستهجان.

وتابع: عن أي مفاوضات أو عملية سﻻم تتحدث إدارة ترامب وهي تساند اﻻستيطان وتشرعه وتوفر الغطاء القانوني لعمليات قتل أبناء الشعب الفلسطينى وارتكاب الجرائم بحقه من قبل دولة اﻻحتﻻل، وعن أي مفاوضات تريد تحقيق السلام من خلالها وهي من نصبت نفسها متحدثة باسم دولة اﻻحتﻻل بل أكثر تطرفا من نتنياهو وحكومته العنصرية، والإدارة الأمريكية تواصل مسلسلها الإجرامى بحق الشعب الفلسطيني عندما اتخذت قرارا حول القدس ومن ثم تخفيض المساعدات لﻻونروا ووقف تمويل المشاريع اﻻقتصادية وإنهاء دعمها المالى لﻻونروا وتقديم كل الدعم لدولة اﻻحتﻻل في المحافل الدولية".

وقال الحرازين، إن "الإدارة الأمريكية بهذه القرارات أخرجت نفسها نهائيا من أي مفاوضات مستقبلية أو عملية سﻻم قادمة واصبحت شريكا لدولة اﻻحتﻻل بكل جرائمه بحق شعبنا".