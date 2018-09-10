افتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، منذ قليل، حفل افتتاح فعاليات دورة اليوبيل الفضي لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي، برئاسة الدكتور سامح مهران، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وكرمت وزيرة الثقافة عددا من رموز المسرح المصرى والدولي وهم: اسم الراحل الدكتور ناجي شاكر من مصر، وتسلمتها زوجته فيرا، والفنان القدير عزت العلايلي، الذي قوبل بتصفيق حار من الحضور.

كما كرمت الوزيرة الكاتب المسرحي والسيناريست ديفيد هنري هوانج – أمريكا، مصممة الرقصات العالمية من أصل سنغالي جيرمين أكوجني، والتي لم تتمكن من الحضور وتسلمها عنها، سامح مهران، جابرييل براندستتر أستاذة الدراسات المسرحية والرقص والمدير المشارك لمركز الأبحاث الدولي– ألمانيا، الممثلة والمخرجة الفنية لفرقة مومنشانز- فلوريانا فراسيتو – إيطاليا.