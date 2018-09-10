بدأت أعمال ترميم تمثال سعد زغلول، اليوم، بمنطقة محطة الرمل، بوسط الإسكندرية، تحت إشراف عبد الحي شحاتة، مدير عام إدارة الترميم، وبهية عبدالفتاح، رئيس حي وسط.

ووضعت السقالات حول واحد من التماثيل الأثرية في الإسكندرية، استعدادا لبدء الترميم على إيدي أثريين متخصصين متطوعين.

وقال وجيه ظريف، أمين المواطنة بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، لـ"الوطن"، إنه تقدم بمبادرة لحي وسط لأعمال ترميم تمثال سعد زغلول، مؤكدا تقديم جميع الخامات والأدوات اللازمة لظهور التمثال بالشكل الحضاري الذي يليق بمدينة الإسكندرية وحمايته من عوامل التلف مستقبلا.

وقال محمد فوزي، أخصائي ترميم أثار، لـ"الوطن"، "إننا فريق عمل متطوع من إدارة الترميم، ضمن المبادرات التي يقدمها الشباب لظهور الإسكندرية بالمظهر الجمالي"، مؤكدا أن أعمال الترميم ستتم في أوقات العمل غير الرسمية والعطلات الرسمية.

وقالت بهية عبد الفتاح، رئيس حي وسط بالإسكندرية، إن حزب مستقبل وطن تقدم بطلب رسمي لترميم تمثال سعد زغلول، بمنطقة محطة الرمل، موضحة بعد ذلك بأنه تم تحويله لإدارة ترميم الإسكندرية، وتمت الموافقة عليه بخطابات رسمية معتمدة.

وأضافت "بهية" أن إدارة الحدائق بالحي شنت حملة لتجميل حديقة سعد زغلول، ومازل التطوير مستمرا بنطاق الحي، لظهور الإسكندرية بالمظهر الحضاري.

يذكر أن منطقة آثار الإسكندرية، تستعد لتسجيل 4 تماثيل أثرية في الميادين من بينها، "سعد زغلول، وإسماعيل باشا، ومحمد علي"، الذين يعانون من الإهمال وأخيرا تمثال نوبار باشا.

كانت "الوطن"، قد نشرت تقريرا عن الإهمال الجسيم الذي طال التماثيل الأثرية في ميادين الإسكندرية من بينهم تمثال سعد زغلول.