التقى وزير خارجية إيطاليا انزو موافيرو ميلانيزي، اليوم الإثنين في بنغازي المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق ليبيا بهدف تعزيز العلاقات معه.

وأكدت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان أن الرجلين "أجريا لقاء مطولاً وودياً شكل استئنافاً للعلاقات الوثيقة مع إيطاليا في أجواء من تعزيز الثقة".

وأكد الوزير الإيطالي في بيان الوزارة أن إيطاليا، التي تعد داعمة لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج في طرابلس تريد "الحفاظ على حوار حي" مع كل الفاعلين من أصحاب النوايا الحسنة في ليبيا.

وأضاف الوزير أن "المسار السياسي يجب أن يمضي إلى نهايته ولا سيما عبر تنظيم انتخابات حرة وعادلة تجري في ظروف أمنية ملائمة"، في انتقاد جديد مبطن للضغوط التي تمارسها باريس لإجراء انتخابات قبل نهاية السنة.

وقال ميلانيزي إن حفتر "عبر عن تقديره لالتزام إيطاليا في مجال السياسة الخارجية والذي لا يمكن لليبيا الاستغناء عنه".

وأضاف حفتر وفق البيان أنه "مستعد للمساهمة بفعالية في دعم الأمن والاستقرار والحوار في البلد لما فيه خير كل الليبيين".

وبحث الجانبان كذلك مسائل أخرى "ذات اهتمام مشترك" مثل التعاون الانساني ومكافحة الإرهاب وكافة المهربين ولا سيما مهربي البشر.

من جهته، أعلن مكتب الإعلام في القيادة العامة للقوات التابعة لحفتر في بيان على فيسبوك أن اللقاء "بحث المستجدات على الساحة المحلية والدولية والعلاقات بين البلدين والتعاون المشترك بين ليبيا وإيطاليا في شتى المجالات".

وتابع البيان أن حفتر بحث مع وزير الخارجية الإيطالي "الانتخابات الليبية القادمة ووسائل تأمين سيرها بشكل يضمن نزاهتها وحمايتها من التزوير".

كذلك بحث الرجلان "ملف التعاون بين البلدين في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والعمل على إيجاد حلول على مستوى الدول الأوروبية بما يكفل القضاء على الظاهرتين".

وأشار البيان إلى "تعهد الجانب الإيطالي بدعم أي اقتراح من الأمم المتحدة يضمن استقرار ليبيا".