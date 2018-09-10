قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في تونس، إطلاق سراح القيادي بحزب نداء تونس أديب الجبالي، على ذمة التحقيقات على خلفية تدوينات على "فيسبوك" ضد رئيس الوزراء يوسف الشاهد.

وقال رياض جراد، القيادي بالاتحاد العام لطلبة تونس، إن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، هو رافع الدعوى على الجبالي، مشيرا إلى أن هذا يعد في إطار التضييق على الحريات وحقوق الإنسان.

وأضاف جراد في تصريحات لـ"الوطن": "النيابة وجهت تهمة تأليب الرأي العام التونسي على رئيس الحكومة حركة النهضة، لكن حزب نداء تونس يساند ابنه أديب الجبالي واتحاد الشغل أيضا والاتحاد العام لطلبة تونس"، مشيرا إلى أن النيابة لم تمنع الجبالي من السفر وسوف تستكمل التحقيقات في موعد لم يتحدد بعد.

وأوضح أن 40 محاميا تطوعوا للدفاع عن الجبالي، وكان رئيس هيئة الدفاع المحامي نزيه السويعي، والقيادي بحزب نداء تونس رضا بلحاج، مدير مكتب رئيس الجمهورية التونسية السابق، وسامي جبالي وأنيس بوغطاس وسعيدة عمارة.

وجرى إيقاف أديب الجبالي، يوم الجمعة الماضي، واقتياده إلى فرقة الأبحاث الإجرامية بحي الخضراء على خلفية تدوينات على "فيسبوك".