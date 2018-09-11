ألقت مباحث قسم شرطة ثاني الغردقة، القبض على طالب بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من "شقة" مشرف إداري بفندق بمدينة القصير.

وردت معلومات إلى المقدم أسامة مهران، رئيس مباحث قسم أول الغردقة، من أحد أصحاب المقاهي بمنطقة شارع المدارس مفادها قيام أحد الأشخاص بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس أقل من السعر الرسمي بالسوق وتمكن ضباط المباحث من ضبطه وتبين أنه يدعى "نادر.م" طالب، مقيم بالقصير، دون اتهامات بحوزته سلسلة ذهبية بها دلاية على شكل صليب وبسؤاله عن مصدرها أقر بسرقتها من إحدى الشقق السكنية بمنطقة الأمل فى القصير، وكذا سرقة مبلغ مالي قدره خمسة وثلاثون ألف جنيه، 2 هاتف محمول ماركة سامسونج أسود اللون و1 هاتف محمول ماركة هاواوي ذهبي اللون، مشغولات ذهبية عبارة عن "4 خاتم مختلفة الأشكال، دلاية، حلق حريمي، حلق أطفال، انسيال على شكل دوائر، كوليه، سلسلة بها صورة العذراء، سلسلة بها دلاية صليب، سلسلة بها اسم كاترين باللغة الإنجليزية".

والمحرر عنها المحضر رقم 663 /2018 إداري قسم القصير بلاغ المواطن زكريا ب مشرف إداري بفندق بالقصير و بسؤاله.. عن المسروقات أرشد عنها بمسكنه بشارع المدارس – أول الغردقة وأنه قد أنفق جزء من المبلغ المالي بشراء عدد 3 هاتف محمول تم ضبطهم تحرر عن ذلك المحضر رقم 10486/2018 جنح قسم أول الغردقة.. وأخطرت النيابة العامة.