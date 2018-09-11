استمع اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، مساء الإثنين، لعرض تقديمي عن زراعة نبات "السلاكورنيا"، وأهميته وفوائده وكيفية الاستفادة منه.

وقدمت الدكتورة ديانوسا لايرا، خبيرة زراعات النباتات عالية التحمل للملوحة، عرضا عن أهم فوائد نبات "السلاكورنيا"، فهذا النبات يمكن الحصول منه على الزيوت الحيوية واستخدام على السلطة، بالإضافة إلى استخدامه كعلف عالي القيمة للمواشي.

وقال الدكتور خليل عمار، مدير برنامج الموارد الطبيعية، خلال العرض الذي قدمه، إن زراعة نبات "السلاكورنيا" هو بمثابة إعادة الحياة في المناطق التي هجرها أصحابها نتيجة ارتفاع نسبة الملوحة بالمياه والتربة، مضيفا أن زراعة "السلاكورنيا" سيكون له تأثيرا كبيرا علي البيئة التي يتم الزراعة بها، وأيضا سيكون له تأثيرا كبيرا علي المجتمع.

من جانبه قدم اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، شكره وتقديره للوفد الدولي للزراعات الملحية "إيكبا'، على مجيئهم للبحر الأحمر، وعمل دراسة وتجربة للتربة بمنطقة القلعان لزراعة "السلاكورنيا" بها.