عقد اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، مساء الإثنين، لقاءً مع مديري ومسؤولي الفنادق والقرى السياحية بمدينة مرسى علم، لبحث سبل تنمية القطاع السياحي في البحر الأحمر، وذلك بأحد المنتجعات السياحية بمرسى علم.

في بداية اللقاء، هنأ مديرو ومسؤولو الفنادق والقرى السياحية، المحافظ، بتجديد الثقة فيه، إذ يعد أحد أهم المحافظين الذين تولوا مسؤولية محافظة البحر الأحمر، مؤكدين دوره البارز في تطوير وتنمية السياحة بالمحافظة.

وأكد عبدالله أن تعظيم تنافسية قطاع السياحة في مصر سيتحقق من خلال العمل على رفع كفاءة العاملين بالقطاع، مشيرا إلى أهمية التدريب لخلق كوادر قادرة على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للسائح بالمنشآت السياحية.

وأشار المحافظ إلى أن الدولة تبذل مجهودا كبيرا لعودة القطاع السياحي إلى سابق عهده، مشيدا بدور الأجهزة الأمنية بالمحافظة، ودورها في توفير الأمن والأمان الذى تنعم به المدينة، بالإضافة إلى كونها مقصدا سياحيا هائلا.