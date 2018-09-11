محافظ البحر الأحمر يوقع بروتوكول تعاون لزراعة "السلاكورنيا" بالقلعان

وقع اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، مساء الإثنين، بروتوكول تعاون بين المحافظة والجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة، وبين المركز الدولي للزراعات الملحية "إيكبا"، بشأن البدء في زراعة نباتات "السلاكورنيا" بمنطقة القلعان ووادي حوضين.

وقال عبدالله عقب توقيع بروتوكول التعاون، إنه ينص على التعاون الفني وإمداد محافظة البحر الأحمر ببذور "السلاكورنيا" لزراعتها في نطاق تجريبي بمنطقتي القلعان ووادي حوضين، ونص أيضا على تبادل الزيارات بين الفنيين والتدريب المشترك للكوادر الفنية المصرية على زراعة "السلاكورنيا".

يذكر أن محافظ البحر الأحمر استقبل، صباح أمس، أعضاء الوفد الدولي للزراعات الملحية لمعاينة ودراسة المواقع المقترحة لزراعة السلاكورنيا.