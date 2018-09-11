إنشاء 3300 كيلومتر.. خريطة المشروع القومي للطرق

انطلق المشروع القومي للطرق، في أغسطس 2014، ضمن برنامج الرئيس عبدالفتاح السيسى، ويستهدف المشروع إنشاء طرق جديدة بأطوال 3300 كيلومتر، منها 1300 كيلومتر، تنفذها الهيئة العامة للطرق والكبارى، و1200 كيلومتر تحت إشراف القوات المسلحة، و800 كيلومتر تحت إشراف وزارة الإسكان، كأعظم إنجاز من نوعه في تاريخ الطرق المصرية، والذى تم بمستوى الجودة العالمية.

"الوطن" تنشر خريطة "المشروع القومي للطرق"، والذي تم تنفيذه من قبل هيئة الطرق والكبارى المتمثلة في وزارة النقل، ووزارة الإسكان، والقوات المسلحة.

"الوطن" ترصد ملامح المشروع القومي للطرق:

- تطوير طريق "وادي النطرون– العلمين" بطول 135 كيلومترا، وتكلفة 1.920 مليار جنيه.

- إنشاء المرحلة الأولى من الطريق الدائري الأوسطي بطول 22 كيلومترا، وتكلفة 536 مليون جنيه.

- إزدواج طريق "النفق– الشط– عيون موسى" بطول 33 كيلومترا، وتكلفة 128 مليون جنيه.

- ازدواج طريق "الصعيد– البحر الأحمر" (سوهاج– سفاجا) بطول 180 كيلومترا، وتكلفة 848 مليون جنيه.

- ازدواج طريق "قنا– سفاجا" بطول 120 كيلومترا، وتكلفة 448 مليون جنيه.

- ازدواج القطاع الغربي من طريق "الشيخ فضل– رأس غارب" بطول 90 كيلومترا، وتكلفة 317 مليون جنيه.

- تطوير طريق "القاهرة– السويس" في المسافة من الدائري الإقليمي حتى السويس بطول 70 كيلومترا، وتكلفة 1185 مليون جنيه.

- إنشاء الطريق من "المنيا" إلى طريق "الشيخ فضل– رأس غارب" بطول 55 كيلومترا، وتكلفة 585 مليون جنيه.

- الطريق الدائري الإقليمي:

الطريق الدائري الإقليمي يبلغ طوله 92 كيلومترا بتكلفة 9.5 مليار جنيه، يبدأ من طريق "القاهرة- بلبيس" الصحراوي وحتى طريق "القاهرة- الإسكندرية" الصحراوي، بدءا من بلبيس وانتهاء بتقاطعه مع طريق "القاهرة- إسكندرية" الصحراوي، ويمر مسار الطريق بـ4 محافظات، هي "الشرقية– القليوبية– المنوفية– الجيزة".

ويقع على هذا الشريان المهم 113 عملا صناعيا، أهمها كوبري على النيل عند بنها، والآخر على الرياح الناصري والرياح البحيري عند الخطاطبة، وتقاطع علوي حر عند تقاطعه مع الطريق الزراعي عند بنها.

ويهدف لربط الطرق الرئيسية للمحافظات، لتنشيط الحركة التجارية بين محافظات الصعيد ومحافظات القناة والدلتا، والمساهمة في تخفيف الحركة المرورية العالية على الطريق الدائري الحالي حول القاهرة الكبرى.

ويبلغ طول الطريق الدائري من مصرف بلبيس وحتى بنها بطول 33.5 كيلومتر وتشمل المسافة 53 عملا صناعيا تضم 27 كوبري و26 نفقا.

- محافظة القاهرة

- كوبري أعلى الدائري ضمن طريق "شبرا– بنها الحر" الجديد بتكلفة 224 مليون جنيه.

- كوبري تقاطع "شبراــ بنها الحر" مع الدائري الإقليمي بتكلفة 170 مليون جنيه.

- طريق "جنوب الفيوم- الواحات" يربط طريق "القاهرة- أسوان" الغربي بمناطق جنوب الفيوم، وصولاً إلى طريق الواحات، يبلغ طوله 125 كيلومترا وتكلفته الاستثمارية 400 مليون جنيه، وبإنشاء هذا الطريق يكتمل محور له أهمية تنموية وسياحية وتجارية كبرى يتمثل في الربط ما بين طريق الواحات "البويطي"، ومناطق الفيوم وبني سويف والزعفرانة على شاطئ البحر الأحمر.

- يتضمن المشروع ثلاث قطاعات، هي يمتد القطاع الأول من جنوب الفيوم حتى وادي الريان، ويشمل توسعة وتطوير الطريق من "أسيوط الغربي" إلى وادي الريان بطول 55 كيلومترا، والقطاع الثاني جهة الواحات ويتضمن إنشاء طريق يربط بين طريق "القاهرة- الواحات البحرية" بجنوب الفيوم مرورا بمنطقة دير وادي الريان بطول 55 كيلومترا، أما القطاع الثالث ففي منطقة دير وادي الريان ويتضمن إنشاء طريق يربط بين القطاعين الأول والثاني بطول 10 كيلومترات.

- إجمالي استثمارات الطرق والكباري التي تم إنجازها 32 مليار جنيه، وشملت "المشروع القومي للطـرق" 900 كيلومتر، بتكلفة 19 مليار جنيه، وتطـوير شـبكة الطرق الحالية 2000 كيلومتر بتكلفة 6 مليارات جنيه، والانتهاء من تنفيذ محاور علي النيل 6 محاور، بتكلفة 3.7 مليار جنيه.

- الإنتهاء من 30 كوبري علوي، بتكلفة 3.3 مليار جنيه، وإجمالي استثمارات الطرق والكباري الجاري تنفيذها يبلغ تكلفتها 52.5 مليار جنيه، وتشمل المشروع القومي للطـرق 1280 كم، وتطـوير شـبكـة الطــرق الحـالية 2500 كم، وتنفيذ محاور علي النيل 10 محاور، بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، و كباري علوية 20 كوبري.

- مشروع إنشاء كوبري تقاطع الطريق الدائري الإقليمي بتكلفة 4.9 مليار جنيه، ومحور الخطاطبة علي النيل والرياح البحيري والرياح الناصري 1.3 مليار جنيه، وكوبري تقاطع طريق "القاهرة – اسكندرية" الزراعي (بنها) بتكلفة 617.5 مليون جنيه، و المرحلة الأولي من محور طما علي النيل 550 مليون جنيه، وكوبري قوص العلوي بتكلفة 44 مليون جنيه.

- إنشاء كوبري بلطيم علي الطريق الدولي الساحلي بتكلفة 45 مليون جنيه، بالإضافة إلى كوبري تقاطع محور التعمير مع وصلة سيدي كرير بتكلفة 450 مليون جنيه.

- محور كلابشة: يقع علي النيل بمحافظة أسوان ويتكون من كوبري على النيل و8 كباري علوية و6 أنفاق بطول 23 كم وعرض 21 مترا، يربط بين شبكات الطرق كمحور عرضي بما يساهم في سهولة إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة وصناعية وزراعية في مناطق كان يصعب الوصول إليها، وتبلغ تكلفته الاستثمارية 650 مليون جنيه.

- محور كوبرى الخطاطبة: يقع فى محافظة المنوفية ويبلغ طوله 5.5 كم ويتكون من كوبري علي النيل، و4 كباري علوية هي برقاش والسكة الحديد والرياح البحيري والرياح الناصري، بالإضافة إلى 4 أنفاق، وتبلغ تكلفته الإجمالية 800 مليون جنيه.

- محور كوبري بنها العلوي: يقع علي النيل فرع دمياط ويعد أحد الأعمال الصناعية الكبرى بالطريق الدائري الإقليمي ويربط بين طريق "بنها- المنصورة" حتى طريق الإسكندرية الزراعي بطول 6.5 كم "بالمداخل والمخارج"، وتبلغ تكلفته الاستثمارية حوالي 595 مليون جنيه، ويمر مسار الطريق بـ4 محافظات، ويقع علي هذا الشريان المهم 50 كوبري و 64 نفقا.

- كوبري التوفيقية: يقع علي الطريق الزراعي في محافظة البحيرة، ويبلغ طوله 1100 متر، ويتضمن هذا المشروع إنشاء كوبري جديد بعرض 18م ورفع كفاءة الكوبري القديم لتصل الحمولة عليه إلي 120 طن بدلا من 70 طن، وتبلغ التكلفة الإجمالية له 140 مليون جنيه.

- محور طما: يقع علي النيل في محافظة سوهاج بطول 200 كم، ويتكون من كوبري علي النيل، وكوبري علي السكة الحديد، و4 كبارى رئيسية و8 كباري علي الترع والمصارف، وعدد 18 نفقا، بلغت تكلفته الاستثمارية 713 مليون جنيه.

- كوبري جرجا العلوى: يقع علي النيل في محافظة سوهاج ويربط الطريق الصحراوي الشرقي– بالغربي، وهو محور عرضي متكامل بطول 10 كم بعرض 21 مترا، وهو عبارة عن طريق حر بدون تقاطعات وبه 5 أنفاق و4 كباري علوية وسيساهم في ربط محاور الطرق الرئيسية شرق وغرب النيل المتمثلة في طريق "القاهرة- أسوان" شرق النيل وطريق "سوهاج- البحر الأحمر"، وطريق "القاهرة- أسوان" الزراعي غرب النيل وطريق "القاهرة- أسيوط- سوهاج- أسوان" الصحراوي الغربي، كما سيساهم المشروع في ربط مدينة دار السلام شرق النيل بمدينة جرجا غرب النيل وربط مدن غرب النيل بطريق الصعيد البحر الأحمر.

- كوبري أعلى ترعة الإسماعيلية: يقع أعلي ترعة الإسماعيلية وطريق "القاهرةـ الإسماعيلية" الزراعي بتكلفة استثمارية 180 مليون جنيه.

- محور كوبرى طلخا على النيل: يمتد المحور بمنطقة طلخا بمدخل مدينة المنصورة، ويشمل كوبري أعلى النيل بطول 630 مترا وعرض 21 مترا، وكوبري أعلى خط سكة حديد "طنطا- المنصورة– دمياط" بطول 1174 مترا، وعــــرض 19 مترا وكوبري أعلى ترعة المنصورية بطول950 مترا، وعــــرض 19مترا ، وكـوبري رافـــد جـــمصه بطول 440 مترا ، وعــــرض 19مترا ، وكوبري أعلى مصرف نمرة 1 بطول 101 متر وعــــرض 21 مترا، ويساهم المحور في الربط المباشر بين طريق "المنصورة- دمياط- شرق النيل" وطريق "المحلة- المنصورة– شربين دمياط غرب النيل".

- كوبري دمنهور العلوي: في محافظة دمنهور طوله 1300 متر وتبلغ تكلفته الاستثمارية 151 مليون جنيه، وسيساهم في تقليل الاختناقات المرورية علي طريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي أمام مدخل مدينة دمنهور، ومنع التقاطعات بالطريق الزراعي "السريع" مع الخارج من المدينة والعمل علي تأمين المشاة بمناطق الازدحام ورفع مستوى السلامة والأمان.