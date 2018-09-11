منة فضالي تشارك نضال الشافعي في بطولة "المحترف"

تعاقدت الفنانة منة فضالي على المشاركة في بطولة فيلم "المحترف"، من تأليف حسام موسي وإخراج إبرام نشأت.

وتقدم منة أحد أدوار البطولة النسائية أمام بطل الفيلم نضال الشافعي، ومن المقرر انطلاق التصوير بعد الاستقرار على باقي الأبطال.