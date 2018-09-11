قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن مشروع زراعة 10 آلاف فدان بوسط سيناء بتمويل عربي مخصص لصغار المنتفعين وليس للمستثمرين، أو كبار المستثمرين، وأنشئ خصيصا ليحتوي صغار المنتفعين، موضحا أن صغار المنتفعين هم من يعملون في من 5 لـ10 فدان.

وأضاف شوشة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن المستهدف أيضا فئة الشباب من سن 25 لـ55 سنة، لافتا إلى أن المشروع يعتمد على إنشاء 11 تجمعا تنمويا في وسط سيناء، وأنجز منه 80%، وحاليا في أعمال التشطيب النهائية.

وتابع أن كل مستفيد سيكون لديه بيت من أجله هو وأسرته، و10 فدادين بالإضافة لفدان لإنشاء الصوب الصناعية، مؤكدا وجود البنية الأساسية كلها من آبار والتغطية المتبادلة بين الأبار لأن هذه المنطقة مشكلتها الوحيدة المياه لعمق الآبار.

واستكمل أن أي تكلفة تتحملها الدولة لا تساوي شيئا أمام أن نعيد توطين البشر من كل المحافظات في سيناء، مشيرا إلى أن تلك الأراضي تطرح بشروط.

وشدد شوشة على رغبته إيجاد نوع من الخلط بين الأفراد في وسط سيناء، لأن المستهدف أن ينتفع من ذلك المشروع 3 فئات، أولها أبناء محافظات الوادي والدلتا، كي يدخلوا ثقافتهم الزراعية لسيناء وتمتد هذه الثقافة إلى البدو، والفئة الثانية جميع القبائل البدوية في سيناء، والثالثة القبيلة التي يقع هذا التجمع في أراضيها بسيناء.