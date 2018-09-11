قالت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن ما يحدث مع النائب محمد فؤاد من تجميد للعضوية، وإلغاء تبني القوانين لا يليق بحزب في حجم الوفد وتاريخه العظيم، وخاصة فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية، وجميعا يعرف معركة الوفد في هذا القانون منذ تسعينات القرن الماضي.

وأكدت النائبة البرلمانية، أن النائب محمد فؤاد من أنشط النواب في الحزب والبرلمان على حد سواء، وله العديد من المعارك مع الحكومة للحفاظ على حقوق الوطن والمواطنين، بالإضافة إلى الدور الخدمي الذي يقدمه النائب إلى أهالي دائرته الذي يشهد له فيها الجميع بحسن الخلق والمعاملة.

وشددت على ضرورة وسرعة احتواء الأزمة، وتقديم كل الدعم للنائب محمد فؤاد للقيام بعمله البرلماني والحزبي، و أن المتضرر الوحيد من مثل تلك القرارات هو المواطن.