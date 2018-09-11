قررت النيابة العامة بالسويس، بإشراف المحامي العام لنيابات السويس، حبس "و. ح " عاطل و "ف. أ" عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة أغطية بلاعات الصرف الصحي بحي الجناين، بعد قيام الشرطة بضبطهم متلبسين خلال سرقتهم لأغطية بلاعات الصرف.

كما قدمت مباحث مديرية أمن السويس، تحرياتها إلى النيابة العامة بشأن قضية ضبط المتهمين، واتهمتهم المباحث بسرقة بلاعات الصرف الصحي بشكل متكرر واعتادوا السرقة وبيع أغطية بلاعات الصرف الصحي لتجار الخردة.

وقال المتهم "و. ح" عاطل، إنه يعمل منذ 3 أعوام مع تجار الخردة وأن الجميع يعلم بالمحافظة أن تجار الخردة هم من يشترون أغطية بلاعات الصرف سواء الحديدية أو الأسمنتية وأنه كان يعتمد على هذا العمل من أجل كسب المال منذ فترة طويلة.