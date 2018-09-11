تمكنت الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء علاء متولي مساعد الوزير ومدير الإدارة العامة للمرور، من ضبط 9 آلاف مخالفة مرورية، في حملات استهدفت نطاق المحافظة بالكامل.

وشنت القوات الحملات الأمنية والمرورية، تنفيذًا لتعليمات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، للعمل على سيولة الحركة المرورية، وإزالة الإشغالات التي تعوق حركة المرور.

وحررت الحملات 2216 مخالفة انتظار خاطئ، و24 دون قيادة، و13 دون تسيير، و26 سحب دراجة بخارية، و2209 متنوع، و2095 نموذج 210، و15 مطالع ومنازل "موقف عشوائي"، و102 تجاوز السرعة المقررة "الرادار"، و10 دخان كثيف، و22 الصلاحية الفنية للسيارة، و12 عدم صلاحية إطارات السيارة.

وأمر اللواء إيهاب مختار حكمدار الجيزة، بالتحفظ على المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.