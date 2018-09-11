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إصابة سيدة بجروح في البطن والوجه والصدر إثر تعدي عاطل عليها بـ"مطواه"

إصابة سيدة بجروح في البطن والوجه والصدر إثر تعدي عاطل عليها بـ"مطواه"

سعفان: ميكنة تفتيش العمل والسلامة يسهم في تغطية 3 ملايين منشأة

سعفان: ميكنة تفتيش العمل والسلامة يسهم في تغطية 3 ملايين منشأة

عبدالغفار يؤكد أهمية برنامج أستاذ لكل مصنع في حل المشاكل الصناعية

عبدالغفار يؤكد أهمية برنامج أستاذ لكل مصنع في حل المشاكل الصناعية

رئيس مدينة اشمون يتفقد عدد من الوحدات المحلية والمدارس

رئيس مدينة اشمون يتفقد عدد من الوحدات المحلية والمدارس

آسر ياسين يرد على تعليق "صلاح" عن فيلم تراب الماس: عزومة قصاد تي شيرت

آسر ياسين يرد على تعليق "صلاح" عن فيلم تراب الماس: عزومة قصاد تي شيرت

زايد: الرئيس وجه بتكريم الأطقم المشاركة في المسح القومي لـ"فيروس سي"

زايد: الرئيس وجه بتكريم الأطقم المشاركة في المسح القومي لـ"فيروس سي"

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التجهيزات الموازية لعودة الدراسة: «بلاى ستيشن وبلياردو» جنب المدرسة

التجهيزات الموازية لعودة الدراسة: «بلاى ستيشن وبلياردو» جنب المدرسة

سائق «توك توك» يتبرأ من صورة محمد رمضان: لا «نمبر وان» ولا أنا بحبه أصلاً

سائق «توك توك» يتبرأ من صورة محمد رمضان: لا «نمبر وان» ولا أنا بحبه أصلاً

«النقل العام».. الداخل مفقود والخارج مولود.. ويعانى من نقص الأطباء والدواء

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مريض ضمور العضلات للرئيس: نفسى أسلم عليك

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