يعقد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، جلسة مباحثات مع نظيرة العراقي على هامش اجتماعات الجامعة العربية، وفق ما قالت فضائية "إكسترا نيوز" في خبر عاجل لها منذ قليل.