أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل، بقول محامي أسر ضحايا التفجير الانتحاري لاغتيال رفيق الحريري، إن مصطفى بدر الدين هو العقل المدبر لعملية الاغتيال، موضحا أن سليم عياش قاد وحدة الاغتيال المؤلفة من 6 أشخاص.