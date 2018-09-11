تصدر لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبوالفتوح، بيانا هاما، في أول تفعيل للقانون رقم 22 لسنة 2018، بتنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين.

ومن المقرر أن يتضمن البيان عدة قرارات هامة للجنة، إذ يعد هذا هو البيان الأول لها عقب إقرار القانون وصدور قرار جمهوري بتشكيلها.

وتختص اللجنة وفقا للقانون الجديد، دون غيرها باتخاذ جميع الاجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو شخص ينتمى إلى جماعة أو جماعات إرهابية.

وتتشكل اللجنة من 7 من قضاة محاكم الاستئناف برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبوالفتوح، وعضوية المستشارين أيمن فرحات معوض رئيس استئناف القاهرة، باهر بهاء الدين صادق رئيس استئناف القاهرة، وليد محمد رفعت عبد العزيز رئيس استئناف قنا، نهاد صلاح الدين محمد نديم رئيس استئناف الإسكندرية، أحمد مصطفى سليمان رئيس استئناف الإسكندرية، وعلاء محمد إبراهيم سليمان رئيس استئناف قنا.

ووفقا للقانون الجديد فإن محكمة الأمور المستعجلة ستتصدى للتظلمات المقدمة ضد قرارات اللجنة خلال 8 أيام، من تاريخ إعلان المتحفظ على أمواله، على أن تفصل فيه خلال 30 يوما من تاريخ قيده أمامها، ويكون الاستئناف على أحكامها أيضا خلال 30 يوما من تاريخ قيده بجداولها.