استقبلت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولي 23 مصريا مرحلين من جانب السلطات الأمنية السعودية، لمخالفتهم لشروط الإقامة والعمل، وحبس 7 منهم لطلبهم في تنفيذ أحكام قضائية صادرة بحقهم مجموعها 16 قضية في خيانة أمانة وتبديد، وتم ترحيلهم إلى الأقسام التابعين لها لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كانت السلطات المعنية بالمطار استقبلت المرحلين بعد إخطار السلطات السعودية، وأنهيت إجراءات وصولهم على متن طائرتين تابعتين لشركة الخطوط الجوية السعودية القادمة من جدة والرياض.

وأمر اللواء أحمد الأنور مدير أمن المطار، بتشكيل فريق متخصص للعمل على إنهاء إجراءات وصولهم، وبمناقشتهم أقروا بأن السلطات السعودية ألقت القبض عليهم، لمخالفتهم شروط الإقامة والعمل.