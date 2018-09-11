أكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، إصدار قرارا ينظم صناعة الأرانب لأول مرة في مصر، حتى توضع تحت رعاية الدولة ومظلة الوزارة.

وقال بيان لوزارة الزراعة، إن القرار الوزاري ينص على تصنيف مزارع الأرانب وتقسيمها إلى مزارع أمهات، وهي تلك المتخصصة في إنتاج سلالات وخطوط الأرانب بغرض التربية والتكاثر، ومزارع تسمين الأرانب وهي المتخصصة في إنتاج أرانب مسمنة بغرض الذبيح لإنتاج اللحوم، ولا يحق لها نشر أو بيع أو توزيع أو تداول سلالات أو خطوط الأرانب للتناسل والتكاثر، هذا إلى جانب المزارع المتخصصة في إنتاج شعر الأرانب أو الفرو، وكذلك مزارع إنتاج أرانب الزينة والمعارض، وهي تنتج بالفعل وتصدر إنتاجها إلى دول الخليج.

كما ينظم القرار الأبعاد الوقائية بين مزارع الأرانب بأنواعها المختلفة، كما سمح بإصدار تراخيص تشغيل لمزارع الأرانب داخل نطاق 500 مترمربع، مع توحيد النشاط لحين تقنين أوضاعهم.

وأضاف سليمان، أن القرار نص أيضا على إصدار ترخيص تشغيل مؤقت لمدة عام واحد كمهلة لتوفيق أوضاع مزارع الأرانب القائمة بالفعل، وتحديد النشاط سواء كان لإنتاج سلالات للتناسل أو أرانب لحوم.

كما أن القرار في مجمله نظم صناعة الأرانب وسهل من إجراءات الحصول على تراخيص تشغيل جميع أنشطة صناعة الأرانب، مع الإلتزام التام باشتراطات ومعايير الأمن والأمان الحيوي من قبل لجنة مُشكلة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية أو من يمثلهما بالمحافظات، والذى ينعكس بلا شك بالنفع والصالح العام لكل من المربي والمستهلك في آن واحد.

ومن ناحيتها، أفادت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أن صناعة الأرانب كانت مهملة، وتسير بشكل عشوائي غير منظم، وكان لابد من الإهتمام بها والعمل على تطويرها وتنميتها.

وكشفن محرز أنها عقدت عدة اجتماعات ضمت صغار المربين وكبار المنتجين وصناع الأعلاف وأصحاب المصلحة والمهتمين بصناعة الأرانب والمتخصصين من المراكز البحثية والجامعات والجمعيات العلمية والأهلية، بالإضافة إلى قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجة والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعهد الأمصال واللقاحات البيطرية، وأجمع جميع الأطراف المشاركة في تلك الاجتماعات على أهمية صدور قرار وزاري ينظم صناعة الأرانب.

في سياق متصل، أكد الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن صناعة الأرانب ستشهد ثورة وتطوراً ملحوظاً على أرض المحروسة بإصدار القرار الوزاري 1160 لسنة 2018، والذي يعتبر بمثابة هدية لمربي ومنتجي الأرانب في عيد الفلاح، والذي اهتم في كل مواده وبنوده بحل جميع المشكلات التي تعيق صناعة الأرانب.