في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى قبرص على رأس وفد برلماني، التقى الدكتور علي عبدالعال والوفد المرافق له مع هاريس يورياديس وزير المالية القبرصي، حيث تناول اللقاء العلاقات بين البلدين، خاصة في شقها الاقتصادي، واستعرض الدكتور عبدالعال التطورات الاقتصادية والجهود لتحسين مناخ الاستثمار، وأعرب عن تطلع مصر إلى قيام الشركات وصناديق الاستثمار القبرصية بالمساهمة في دعم تلك التطورات حتى يتسنى استفادة الطرفين منها.

وأكد على أن قبرص بوصفها مركزاً للشركات والمؤسسات الدولية يمكن أن تلعب دوراً في هذا السياق. وتطرق الدكتور عبدالعال إلى المميزات العديدة التي جاء بها قانون الاستثمار الجديد في مصر، خاصة من حيث منح العديد من الامتيازات والتسهيلات للمستثمرين الأجانب والتي لم تكن موجودة من قبل.

ومن جانبه، أبدى وزير المالية القبرصي سعادته بهذا اللقاء، وتقديره للتعاون البناء بين البلدين في كافة المجالات، وخاصة الاقتصادية والمالية منها.

كما أكد على حرص بلاده على تعزيز استثماراتها في مصر خلال الفترة القادمة، حيث أكد على أن مصر بها العديد من الفرص الواعدة في هذا المجال وأبدى ترحيبه لقيام الشركات وصناديق الاستثمار القبرصية بالمساهمة في دعم التطورات الاقتصادية بمصر وجهود تحسين الاستثمار.

كما شدد على اهتمامه بإتمام اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين البلدين في اقرب وقت ممكن.