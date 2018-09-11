أطلقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم، الدورة التدريبية الأولى للقائمين على المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، والتي من المقرر إطلاقها في مطلع أكتوبر القادم فى 9 محافظات من محافظات الجمهورية كمرحلة أولي، وذلك بالمعهد القومى لتدريب الاطباء بالعباسية.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بالتزامن مع اطلاق الدورة التدريبية اليوم، الى أن وزارة الصحة، بصدد تنفيذ أكبر مسح صحي شامل للكشف عن فيروس "سي" لنحو من 45 إلى 52 مليون مواطن من خلال 1304 موقع على مستوى جميع المحافظات، لسن فوق سن 18 سنة وبدون حد أقصى لعمر المفحوصين، من خلال 3 مراحل متتالية.

تبدأ المرحلة الأولى للمسح بـ9 محافظات خلال الفترة من أكتوبر المقبل حتى نوفمبر من العام الجارى، حيث تشمل تلك المرحلة محافظات «بورسعيد، والإسكندرية، والقليوبية، والفيوم، والبحيرة، ودمياط، وأسيوط».

أما المرحلة الثانية من برنامج المسح الشامل لفيروس سي سيتم تنفيذها بـ11 محافظة خلال الفترة من ديسمبر 2018 حتى فبراير من عام 2019، حيث تشمل تلك المرحلة محافظات «شمال سيناء، والبحر الأحمر، وبنى سويف، والقاهرة، والإسماعلية، والسويس، وكفر الشيخ، والمنوفية، وسوهاج، وأسيوط، والأقصر».

وتأتى المرحلة الثالثة من برنامج المسح الشامل لفيروس سي لتشمل 7 محافظات خلال الفترة من مارس لأبريل من عام 2019، حيث تشمل تلك المرحلة محافظات «الوادى الجديد، والجيزة، والغربية، والدقهلية، والشرقية، والمنيا، وقنا».

وذكرت وزيرة الصحة والسكان، أنه سيتم اعداد دورات تدريببة للقائمين على المبادرة الرئاسية قبل بدء كل مرحلة، لافتة الى أن الدورة التدريبية التى نشهدها اليوم تستمر لمدة خمس ايام تضم 800 متدرب من الأطقم الطبية و 170 مدخل بيانات و25 متطوع من الجامعات المصرية، مؤكدة أن الرئيس وجه باعطاء شهادات تكريمية لكافة القائمين على المبادرة تحفيزاً لهم، لمشاركتهم فى هذه الحملة القومية.

وأضافت وزيرة الصحة والسكان، ان كل متدرب سيقوم بتدريب مجموعة عمل، لافتة الى أن الدورات التدريبية تقوم على التدريب على استخدام الكواشف الخاصة بفيروس "سي"، والتدريب على اساسيات فحص الأمراض غير السارية ، وعلى مهارات الاتصال والتعامل مع المواطنين المفحوصين، كما سيتم التدريب على الإدخال الالكتروني على برنامج المسح.

وكشفت وزيرة الصحة والسكان أن المرحلة الاولى من المسح تستهدف 17 مليون مواطن، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى ومنظمة الصحة العالمية، من خلال 1304 موقع فى المحافظات الـ9 ، حيث يضم كل موقع 4 فرق طبية مكونة من طبيب وصيدلى وفنى معمل ومدخل بيانات.

وقدمت وزيرة الصحة والسكان الشكر لكافة الجهات الشريكة فى نجاح المبادرة ومنها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، والهيئة الوطنية للانتخابات، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمات المجتمع المدنى بما يقدموه من خدمات من شأنها الاسراع فى تنفيذ المبادرة.

ونوهت وزيرة الصحة والسكان أنه سيتم ارسال 50 مليون رسالة نصية عبر خطوط الهواتف المحمولة لتوعية 50 مليون مواطن بالمبادرة وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لافتة الى أن الوزارة بصدد تفعيل الخط الساخن رقم ١٥٣٥٥ لتلقي أي شكاوى المواطنين، وتعريفهم بمواقع إجراء المسح في جميع المحافظات، والمكان المحدد لكل مواطن حسب بيانات بطاقة الرقم القومي.

ودعت وزيرة الصحة والسكان جموع المواطنين ليطمئنوا على أنفسهم وصحة أسرتهم من خلال المبادرة الرئاسية ، سواء لفيروس "سى" أو السكر أو الضغط، وحتى السمنة، مشيرة الى ان فحص فيروس"سى" سيصبح من ضمن متطلبات دخول الطلاب للجامعات المصرية، لافتة الى أن الحكومة عازمة على اعتبار شهادة الخلو من فيروس سي، أحد المستندات المطلوبة في الخدمات الحكومية، من منطلق تحفيز المواطنين على إجراء المسح.