واصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، استقبال الوزراء العرب المشاركين في اجتماع مجلس الجامعة العربية المنعقد اليوم الثلاثاء بالقاهرة، في دورته الـ150 برئاسة السودان وبحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، لمناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية.

ووصل محمد الطاهر، وزير الخارجية الليبي، ومحمد الأمين صيف، وزير خارجية جمهورية جزر القمر، والشيخ صباح خالد الحمد الصباح، نائب رئيس وزراء الكويت، ووزير الخارجية، للمشاركة في اجتماع مجلس الجامعة.

ويعقد وزراء الخارجية العرب، اليوم، جلسة خاصة بشأن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بناءً على طلب المملكة الأردنية الهاشمية، لبحث الحملة الممنهجة التي تتعرض لها من أجل تقليص أو إلغاء دور الوكالة.، كذلك بحث دعم "الأونروا" ماليًا في ضوء القرار الأمريكي الأخير بوقف المساهمات المالية الأمريكية في ميزانية الوكالة السنوية.