حذر أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، أن انهيار وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ستدفع الفلسطينيين الى المزيد من اليأس والاحباط مما ينعكس على أمن المنطقة وسلامتها برمتها.

وقال في مؤتمر صحفي بمقر الجامعة العربية اليوم ان بلاده تعمل منذ بداية العام للتعامل مع الاشقاء العرب والمجتمع الدولي من اجل إيجاد اليات تسمح لاستمرار عمل الوكالة للقيام بدورها ازاء اللاجئين.

وتابع:"لقد لمسنا بوضوح دعما دوليا قويا للوكالة إدراكا لاهمية الاستمرار في عملها لان إفشالها يعد رسالة سياسية خطيرة في وقت تتراجع فيه آفاق زوال الاحتلال وبالتالي سندفع الفلسطينيين لمزيد من اليأس وهذا سيؤدي الى تفجر الأوضاع وان حدث ذلك فان تبعات هذا ستكون خطيرة على أمن المنطقة وسلامتها برمتها".

وقال الوزير الاردني في مؤتمر صحفي للصفدي في ختام الجلسة الخاصة التي عقدها وزراء الخارجية العرب اليوم لبحث أزمة الاونروا ردا على القرار الامريكي بقطع تمويلها للوكالة، ان اجتماع الذي دعت إليه المملكة اليوم كان هاما وايجابيا واكد وزراء الخارجية العرب خلاله دعمهم وجهودهم من اجل استمرار الدور السياسي والحياتي للأونروا وذلك وبالتعاون مع العديد من الدول الأوروبية.

وأعلن الصفدي ان المملكة الاردنية الهاشمية ستدعو لجلسة خاصة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة الشهر الجاري وذلك للتأكيد على حشد الدعم السياسي للوكالة وسد العجز المالي والتوافق على خطة مالية تضمن تمويل مستدام للوكالة. وقال ان العجز بلغ في بداية العام الحالي ٤١٧ مليون دولار وكان معظمه نتيجة لقرار الولايات المتحدة بتقليص ثم قطع الدعم عن للوكالة.

وأوضح الصفدي أن العجز قد تم تغطية جزء منه بحوالي 200 مليون دولار تم دفعهم من الدول المانحة وتم من خلاله فتح مدارس بداية هذا العام والتحدي هو كيفية استمرار الدعم الذي يمكن الوكالة من الاستمرار.

وقال: "نحن نقول أمام العالم إن هناك 260 ألف طالب في غزة هل نرسلهم للمدارس ام نرسلهم لمزيد من اليأس والحرمان وهذا هو التحدي الذي علينا أن نواجهه".