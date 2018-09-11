أشار الناقد طارق الشناوي إلى أن تحديد قائمة قصيرة تضم 5 أفلام من إجمالي 38 فيلمًا عرض تجاريًا، في الفترة من أكتوبر 2017 إلى سبتمبر 2018، ليتم الاختيار منها فيلم واحد لتمثيل مصر في مسابقة أوسكار فئة أفضل فيلم غير ناطق بالإنجليزية، تقليد ينفذ للمرة الأولى هذا العام، حيث تم اختيار الأفلام التي لها فرص أكبر في تمثيل مصر بالـ"أوسكار".

وتابع الشناوي: "من المقرر أن يختار الأعضاء من الأفلام الخمسة بشكل إجبارى، ومن غير المسموح الاختيار من الأفلام خارجها، تضم القائمة الأساسية ما يقرب من 38 فيلما، ولم يتمكن كل الأعضاء من مشاهدتها وعند تحديد القائمة القصيرة التى حظت بدرجات عليا ولها فرص أكبر من وجهة نظر أغلب أعضاء اللجنة، ومن المقرر أن يتم عرض الأفلام ليتم التصويت بعد ذلك، واختيار فيلم واحد".

وعن أن الأفلام تعتبر الأعمال الأولى لمخرجيها، علق الشناوى لـ "الوطن": "الأفلام الأولى لمخرجيها يكون بها لغة سينمائية ستوقف المهرجانات، وهى ظاهرة جيدة تؤكد على أن السينما المصرية بها مخرجين مميزين، فهناك 4 أعمال تعتبر التجارب الأول لصناعها وشاركت فى مجموعة من المهرجانات السينمائية حول العالم، وبعضها حصد جوائز وبالتالى يصب ذلك بشكل مباشر فى صالح السينما المصرية، وهو ما يعد أنه ملمح إيجابى على أن الجيل الجديد قادر على تقديم سينما، وفى الوقت نفسه تلك الأعمال تم إنتاجها بعيدا عن الشكل التجارى السائد، خاصة أن شركات الإنتاج الكبرى لا تتعامل إلا بالشكل التقليدى الذى يتطلب وجود نجم، أتصور أنها لن تتحمس لإنتاج أعمال مثل "يوم الدين"، "زهرة الصبار" و"أخضر يابس".

ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها الأخير للتصويت على الفيلم المختار في تمام الساعة السادسة من مساء الغد، بالمركز الأعلى للثقافة، وذلك من ضمن قائمة تضم 5 أفلام هي: "يوم الدين" إخراج أبوبكر شوقي، "أخضر يابس" إخراج محمد حماد، "فوتوكوبي" إخراج تامر عشري و"زهرة الصبار" إخراج هالة القوصي، بالإضافة إلى "تراب الماس" إخراج مروان حامد.