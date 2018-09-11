استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الدكتور محمد بن علي كومان، أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب، والذي يزور القاهرة حاليًا في مهمة عمل رسمية.

وتم خلال اللقاء تبادل الرؤى بشأن عدد من الموضوعات المقرر طرحها على جدول أعمال الإجتماعات المُقبلة للمجلس، والتي ستعقد بمشاركة ممثلين عن أجهزة وزارات الداخلية بالدول العربية ومناقشة سُبل دعم وتطوير التعاون الأمني العربي المشترك في مختلف المجالات الأمنية وبخاصة في ظل التحديات المتصاعدة التي تفرضها المرحلة الحالية على أجهزة الأمن بالدول العربية.

وقد أشاد الأمين العام للمجلس خلال المقابلة بمشاركة وزارة الداخلية المصرية بفعاليات إجتماعات المجلس، مشيرًا إلى أهمية تواجد وزارة الداخلية في جميع الإجتماعات للإسهام فى صياغة رؤية أمنية عربية موحدة للتعامل مع ظاهرة إنتشار الإرهاب والأيديولوجيات المتطرفة وتحديث إستراتيجيات مكافحة جرائم تهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية، كما أعرب عن رغبته في الاستفادة من خبرات وزارة الداخلية لتطوير منظومة العمل بالمكتب العربى للإعلام الأمني.

ومن جانبه أشاد محمود توفيق وزير الداخلية بالدور التنسيقى الفاعل الذى تضطلع به الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب فى تدعيم التعاون الأمني العربي متعدد الأطراف، مؤكدًا على ضرورة تضافر الجهود الأمنية العربية لمواجهة التداعيات السلبية التي أفرزتها تحركات عناصر الكيانات الإرهابية فى المنطقة.

كما أكد توفيق على التزام الوزارة بتفعيل أواصر التعاون الأمني القائمة مع الدول العربية الشقيقة من خلال المشاركة بفاعلية فى الاجتماعات والأنشطة الدورية لمجلس وزراء الداخلية العرب إيماناً بضرورة تدعيم روابط التنسيق الأمني العربي لمواجهة التحديات التي استجدت على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما رحب الوزير بتبادل الخبرات الفنية فيما بين أجهزة الوزارة والمكتب العربي للإعلام الأمني بصفة خاصة ودعم المكاتب التابعة لمجلس وزراء الداخلية العرب بصفة عامة.

حضر اللقاء اللواء صلاح حجازي مدير المكتب العربي للإعلام الأمني بمجلس وزراء الداخلية العرب.