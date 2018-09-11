قال الدكتور ممدوح الرشيدي، عميد كلية التجارة جامعة سوهاج، إن الكلية أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بالعام الجامعي الجديد، مشيرًا إلى أن الكلية أجرت أعمال الصيانة اللازمة للمدرجات وقاعات التدريس ومعامل الحاسب الآلي، وتجديد وتحديث أجهزة الحاسب الآلي وشاشات العرض الخاص بالشرح والعرض للمناهج.

وأكد الرشيدي لـ"الوطن"، أن مجلس الجامعة، برئاسة الدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة، شدد على تلبية جميع احتياجات الطلاب الدراسية، وتوفير كافة الإمكانات لهم، مشيرًا إلى أن الكلية تسعى لتقديم خدمة تعليمية متميزة تتماشى مع متطلبات العصر الحديث وفقًا لمتطلبات سوق العمل الدولية والمحلية التي تؤهل الخرجيين أن يصحبوا منافسين لغيرهم في أي مكان بقدراتهم العلمية.

وأضاف أن الكلية أعدت خطة للأنشطة الطلابية خلال العام الجديد تنتظر الطلاب، تعتمد على "ملء" عقولهم بما هو مفيد لحياتهم العلمية والمهنية سواء كانت داخل الكلية أو خارجها، موضحا ان الكلية أعدت هذا العام "أبلكيشن" لجميع الطلاب الجدد، لمعرفة أهم الأنشطة والمهارات والهوايات التي يتمتعون بها، من أجل تنميتها ودعمها أثناء انضمامهم للجامعة من خلال مكاتب رعاية الشباب.

وأوضح عميد الكلية، أن للأنشطة الطلابية دور مهم في ثقل مهارات الطلاب أثناء الدراسة، مؤكدًا أنها تصبح درعًا واقيًا لعقولهم من الأفكار المنافية والمغايرة لطبائعنا وواقع مجتمعاتنا المصرية.