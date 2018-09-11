افتتح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أعمال توسعة وإزدواج كوبري العبور بمدينة الزقازيق بتكلفة 4 مليون و675 ألف جنيه، في إطار احتفالات محافظة الشرقية بعيدها القومي.

وقال محافظ الشرقية، إن الهدف من توسعة كوبري العبور، فك الإختناقات المرورية داخل مدينة الزقازيق وخاصة في أوقات الذروة وتسهيل حركة السيارات وعبور المواطنين.

واستمع غراب، لشرح تفصيلي عن خطوات إنشاء الكوبري من المهندس رضا مهدي رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري لعملية إنشاء الكوبري على بحر مويس، حمولة 90 طنا، على خوازيق بطريقه التفريغ لزوم إزدواج كوبري العبور داخل مدينة الزقازيق، ويمثل الكوبري محور مروري هام بوسط المدينة يساعد في تحقيق السيولة المرورية المطلوبة.