أماكن المدن الجديدة التي تقيمها "الإسكان" لاستيعاب 30 مليون نسمة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تتولى حاليًا إقامة 20 مدينة جديدة، من مدن الجيل الرابع، بمساحة إجمالية حوالي 580 ألف فدان، ومن المتوقع أن تستوعب حوالي 30 مليون نسمة.

وتوجد المدن، بمختلف محافظات مصر، كالتالي:

- محافظة القاهرة (العاصمة الإدارية الجديدة – تجمع جنوب القاهرة الجديدة).

- محافظة الجيزة (6 أكتوبر الجديدة – حدائق أكتوبر – امتداد الشيخ زايد – سفنكس الجديدة – الوراق الجديدة).

- محافظة القليوبية (العبور الجديدة).

- محافظة مطروح (العلمين الجديدة).

- محافظة الدقهلية (المنصورة الجديدة).

- محافظة البحيرة (امتداد النوبارية الجديدة).

- محافظة بورسعيد (شرق بورسعيد "سلام" – غرب بورسعيد).

- محافظة شمال سيناء (بئر العبد الجديدة).

- محافظة بنى سويف (الفشن الجديدة).

- محافظة المنيا (ملوى الجديدة).

- محافظة أسيوط (غرب أسيوط).

- محافظة قنا (غرب قنا).

- محافظة الأقصر (الأقصر الجديدة).

- محافظة أسوان (توشكى).