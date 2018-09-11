أعلن البيت الأبيض، تحضيره لعقد قمة ثنائية ثانية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية كيم كونج أون، وذلك بعد أن تلقى الرئيس الأمريكي، من نظيره الكوري، خطابًا يدعوه فيه إلى إقامة قمة جديدة بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وقالت سكرتيرة البيت الأبيض، سارة هاكابي ساندرز، خلال لقاء صحفي، إن طلب عقد القمة كان الغرض الأساسي لخطاب كيم، والاجتماع الثاني بين الزعيمين هو بالتأكيد شيء نريد أن يحدث، مؤكدة أن البيت الأبيض يعمل حاليًا على ترتيب عقد الاجتماع.

ولم تقدم "ساندرز" أي تفاصيل عن عقد القمة المرتقبة، قائلةً إن المناقشات مازالت جارية، مشيرة إلى أن طلب "كيم" بعقد قمة جديدة مع الرئيس الأمريكي هو علامة على أن "ترامب" حقق نجاحًا هائلًا لسياسته حتى الآن، وأن الخطاب الذي أرسله كيم، كان دليلًا آخر على التقدم في تلك العلاقة بين بلاديهما، ونوهت إلى عودة السجناء الأمريكيين وبقايا قتلى الحرب الأمريكيين من كوريا الشمالية، ونقص التجارب النووية والصاروخية هناك.