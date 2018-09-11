قالت مصادر قضائية رفيعة المستوى، إن قرار التحفظ والمصادرة لأموال 1589 إخوانيا، يتضمن اسم محمد أبوتريكة، لاعب النادي الأهلى ومنتخب مصر السابق.

وأضافت المصادر لـ"الوطن" أن لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، قررت إضافة أموال جميع المتحفظ عليهم لخزانة الدولة، بما فيهم اللاعب أبوتريكة.

وبررت المصادر عدم ذكر اسم أبو تريكة فى البيان الصادر منها اليوم أن القائمة تضم 1589 شخصا، وجرى ذكر أبرز الاسماء منهم رجال أعمال وأصحاب لشركات وكيانات اقتصادية كبيرة فى الدولة، وبالتالي لم يكن يعنيها أن تذكر "أبوتريكة".