استهل الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، بالدعاء لأقباط مصر، بمناسبة تزامن بداية العامين الهجري والقبطي اليوم، قائلا: "اللهم احفظ مصرنا والبلاد كافة والناس اجمعين، وأن تُوحد الناس جميعًا مسلميهم وغير مسلميهم، وأن تحفظ أخواننا الأقباط من التطرف والإرهاب والمتعصبين، اللهم بارك لنا في إخواننا الأقباط وأجعلهم عوننا لنا".

وأعرب " الجندي"، على قناة "دي إم سي"، عن استيائه ممن يستخدمون الدين الإسلامي في الإساءة للأقباط قائلًا: "اللهم إننا نبرأ إليك من كل قطرة دم سالت من أحدهم، ونبرأ ممن اعتدى عليهم بالقول أو بالسلاح، أو من تعامل معهم بخشونة لا تتناسب مع سماحة الدين، ونبرأ ممن اعتدى على كنائسهم أو منازلهم، اللهم نبرأ إليك ممن أساؤا إلى نبينا بالإساءة إليهم".