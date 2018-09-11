كشف قرار لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين التي يرأسها المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، عن ضم أموال رجل الأعمال الإخواني علي فهمي طلبة، رئيس مجلس إدارة شركة "دلتا آر اس" المالكة لسلسة محال "راديو شاك، موبايل شوب، كمبيو مي، سمارت هوم"، لخزانة الدولة.

كما أوضح قرار اللجنة عن التحفظ على أموال "طلبة" ضمن قائمة تضم 1589 أخرين تم مصادرة أموالهم.

ويعد القرار الصادر اليوم بمصادرة أموال 1589 عنصراً من العناصر المنتمية والداعمة لتنظيم الإخوان الإرهابى، و118 شركة متنوعة النشاط، 1133 جمعية أهلية و104 مدارس و69 مستشفى و33 موقعاً إلكترونياً وقناة فضائية، كان قد تم التحفظ عليها بقرار من اللجنة ذاتها، أول تطبيق عملي للقانون رقم 22 لسنة 2018 فى شأن التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين.

وتقدر الأموال المتحفظ عليها لجماعة الإخوان الإرهابية بـ61 مليار جنيه، حسب تصريحات سابقة لمصادر باللجنة لـ"الوطن".