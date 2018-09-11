فاجأ اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، اليوم، بعض المخابز والوحدات الصحية وبعض المرافق بنزلة عبد اللاه ومركز الفتح للوقوف على شكوى بعض المواطنين وإيجاد الحلول العاجلة لها.

بدأ المحافظ جولته بتفقد مخبز نزلة عبد اللاه التابع لمحافظة أسيوط، وأطمئن على جودة رغيف الخبز، مشددًا على الاهتمام بالنظافة وجودة رغيف الخبز، حيث لاحظ المحافظ أثناء الجولة انتشار القمامة خلف مساكن نزلة عبد اللاه وبجوار المدرسة الابتدائية بالمنطقة، بالإضافة إلى العديد من الإشغالات بجوار المخبز، وعلى الفور استدعى رئيس حي شرق وأمر برفع كافة الإشغالات والقمامة والمخلفات الموجودة.

كما تفقد وحدة الرعاية الصحية بنزلة عبد اللاه واطمئن على توافر الأدوية والأمصال واستمع إلى شكاوى المواطنين من عدم صرف الأدوية كاملة، مشددًا على ضرورة توافر الادوية لجميع المواطنين.

كما تفقد أيضًا محطة مياه الناصرية التابعة لمركز الفتح والتي تضم 4 طلمبات مياه ووجد أن 3 طلبمات معطلة وواحدة فقط هي التي تعمل وأمر على الفور مسئولي شركة المياه والصرف الصحي بإصلاح الطلمبات المعطلة.

كما تفقد الحملة الميكانيكية لمركز الفتح والتي تضم بعض سيارات شركة المياه ولاحظ بعض السلبيات، وعلى الفور قرر وقف مسؤول الحملة الميكانيكية عن العمل وتعيين بديلا له وطلب من مسؤول الحملة بيان بجميع السيارات الموجودة بالحملة الميكانيكية وبيان الأعطال بها وخلال جولته بمركز الفتح لاحظ انتشار القمامة على ضفاف ترعة السنط وأعطى تعليماته لمسئولي المركز بالتنسيق مع مديرية الري لرفع القمامة وتطهير الترعة.

وقال المحافظ "إننا هدفنا من المتابعة والتفقد هو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على أكمل وجه والقضاء على السلبيات"، مؤكدا أنه سيتابع جولاته المفاجئة على جميع القطاعات للتأكد من تقديم خدماتها بشكل لائق بالمواطنين للنهوض بالمحافظة.