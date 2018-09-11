افتتح ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور رجب عبد العظيم، نائبا عن السيد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، ويرافقهما لفيف من قيادات وزارة الموارد المائية والرى والمحافظة والقيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة الشرقية، ازدواج كوبري العبور داخل مدينة الزقازيق للمساهمة في تسهيل الحركة المرورية داخل المدينة.

جاء ذلك في إطار احتفالات محافظة الشرقية بعيدها القومي، ويذكر أن تنفيذ أعمال ازدواج كوبري العبور داخل مدينة الزقازيق جرت تحت إشراف الإدارة العامة لمشروعات التوسع الأفقي بشرق الدلتا وبتمويل بتمويل من محافظة الشرقية يقدر بنحو 4.5 مليون جنيه.

ويأتي تنفيذ ازدواج كوبري العبور داخل مدينة الزقازيق والذي تصل حمولته إلى 90 طنا، وذلك لتقليل الكثافة المرورية داخل مدينة الزقازيق وتسهيلا على المواطنين، وجرى الانتهاء من الكوبري في مدة قدرها سبعة أشهر وهي المدة المقررة لتنفيذ الكوبري.

وعقب الافتتاح وجه الدكتور ممدوح غراب، الشكر للدكتور وزير الموارد المائية والرى وقيادات الوزارة وجميع اجهزة وزارة الري بمحافظة الشرقية على التنسيق والتعاون المستمر والجهود المبذولة في جودة تنفيذ المنشآت المائية وأعمال تطهير وإزالة الحشائش والاعشاب من الترع والمصارف لضمان وصول المياه لآخر نقطة في الشبكة وتحسين الخدمات المقدمة لمستخدمي المياه.