سعفان: قاعدة بيانات لتسهيل عمليات التفتيش على الصحة المهنية

طالب محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات وقطاع السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، بتكوين قاعدة بيانات المنشآت في المحافظات من أجل وضع استراتيجية للتفتيش الجاد على المنشآت ووضع ضمانات جديدة كفيلة بالحد من تكرار هذه الحوادث والكوارث في المستقبل.

وفي إطار ذلك، عقد الوزير اجتماعا مع مفتشي السلامة والصحة المهنية، للتأكيد على ضرورة الإسراع في الانتهاء من الاستراتيجية الخاصة بالمرحلتين الثانية والثالثة من منظومة التفتيش الإلكترونية، لتغطية باقي مديريات القوي العاملة ومكاتبها بتجهيز المكاتب الخاصة بها، وذلك لتحقيق مستوى أعلى من الجودة والأداء، والوقوف علي خطط عمل مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية، موجها بضرورة التزام كل مفتش بخطة التفتيش السنوية بواقعية للنهوض بها وتأمين بيئة العمل.

وكشف الوزير عن أن الهدف الأساسي من هذه الاستراتيجية هو استكمال تدريب 1300 مفتش بمكاتب العمل والسلامة والصحة المهنية علي التفتيش الكترونيا علي مستوي الجمهورية لمساعدة أصحاب الأعمال لاستكمال الإجراءات التي تحقق الحماية للعامل والمنشأة، ما يصب في النهاية في مصلحة الوطن لبناء مجتمع منتج.

ولفت إلى أنه سيتم تدريب المفتشين في المرحلة الأولى من مشروع "تعزيز القدرة التنافسية للصناعات التصديرية المصرية" لاستكمال تطوير منظومة تفتيش العمل بالتحويل من الاعتماد على النظام الورقي للنظام الإلكتروني.