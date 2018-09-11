شن جهاز شؤون البيئة بوزارة البيئة برئاسة الدكتور محمد صلاح، رئيس الجهاز، عدداً من الحملات التوعوية بالقيمة الاقتصادية للمخلفات الزراعية في عدداً من مناطق كفر الشيخ، وذلك في اطار تفعيل وزارة البيئة لمنظومة مواجهة نوبات تلوث الحادة لموسم 2018.

ونفذت الإدارة المركزية بجهاز شئون البيئة لإقليم وسط الدلتا من خلال إدارة الإعلام والتوعية، الحملات التوعية الميدانية بقرى محافظة كفر الشيخ قبل بدء موسم حصاد محصول الأرز لتوعية المزارعين بما تقدمه وزارة البيئة من دعم للشباب وتحفيزهم لعمل مشروعات تدوير المخلفات الزراعية، أيضا التوعية بأضرار الحرق المكشوف للمخلفات على الصحة والبيئة والإجراءات القانونية التي تتخذ حيال المخالفين.

وقال رئيس جهاز شؤون البيئة، أنه جرى تنفيذ 26 ندوة توعوية بالتعاون والتنسيق مع مديرية الزراعة بكفر الشيخ والمجلس القومي للمرأة والهيئة العامة للاستعلامات وعدداً من الجهات الحكومية والأهلية كما تم تنفيذ 17 حمله توعية ميدانية.